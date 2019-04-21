مواعيد مباريات اليوم بدوريات أوروبا

أسامة حافظ يقام اليوم الأحد مباريات بدوريات أوروبا وأبرزها.. الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون مع مانشستر يونايتد 2:30 عصرا

كارديف سيتي مع ليفربول 5:00 مساء

أرسنال مع كريستال بالاس 5:00 مساء الدوري الإسباني

خيتافي مع إشبيلية 2:00 عصرا

ريـال مدريد مع أتلتيك بيلباو 4:15 عصرا

فياريال مع ليجانيس 6:30 مساء

ريـال بيتيس مع فالنسيا 8:45 مساء

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