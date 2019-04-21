رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد 21 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون اليوم الأحد 21 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق إيفرتون، منافسه فريق مانشستر يونايتد اليوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يغيب الظهير الإنجليزي لوك شاو عن صفوف الفريق خلال تلك المباراة، بسبب تراكم البطاقات له وتم إيقافه مباراتين، حيث غاب عن المباراة الماضية أمام فريق وست هام يونايتد، وستكون مباراة ايفرتون هي اخر مواجهة في عقوبته بالبطولة.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : دالوت - سمولينج - ليندلوف - اشلي يونج.

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خط الوسط : ماتيتش - فريد - بوجبا - مارسيال.

خط الهجوم : لوكاكو - ماركوس راشفورد.

بينما يأتي التشكيل المتوقع لايفرتون :-

بيكفورد - كولمان - مايكل كين - زوما - لوكاس دينيه - شنايدرلين - جايي - سيجوردسون - بيرنارد - ريتشارلسون - كوليفرت لوين.

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد، وفريق إيفرتون في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق: علي محمد علي.