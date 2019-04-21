رياضة | موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ريال مدريد الأحد ضيفه فريق نادي أتلتيك بيلباو على ملعبه سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

ويطمح ريال مدريد في تحقيق الفوز وذلك من أجل زيادة الضغط على أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بعد تضاؤل فرص الفريق في الحصول على لقب الدوري الذي يتصدره برشلونة بفارق كبير.

في المقابل يدخل فريق نادي أتلتيك بيلباو المباراة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية خاصةً أنه سيلاقي بطل أوروبا في السنوات الثلاثة الماضية على أرضه ووسط جمهوره.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد إنتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على ملعب سان ماميس لحساب مباريات اجلولة الرابعة يوم الخامس عشر من سبتمبر 2018.

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افتتح إيكار مونياين التقدم لفريق إقليم الباسك في الدقيقة الثانية والثلاثين قبل أن يدرك الأسباني الموهوب فرانشيسكو إيسكو هدف التعادل للمرينجي في الدقيقة الثالثة والستين.

وفيما يخص موقف الفريقان في بطولة الدوري يحتل الريال المركز الثالث برصيد 61 نقطة فيما يدخل أتلتيك بيلباو اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 46 نقطة.

وتبدأ مباراة الفريقين في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثانية والربع عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

وستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي.