رياضة | أزمة نارية في الأهلي قبل موقعة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة نارية في الأهلي قبل موقعة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي في أزمة كبيرة قبل موقعة المصري البورسعيدي الخميس المقبل فى الدوري.

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وسيفتقد الأهلي لجهود الثلاثي عمرو السولية، مروان محسن والحارس محمد الشناوي عن اللقاء المقبل، بسبب تراكم الإنذارات، ويحاول الجهاز الفني تجهيز البدائل خلال الأيام القادمة، لتعويض غياب العناصر الأساسية.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد بقوة لمواجهة المصري البورسعيدي، الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع ال19 للدوري.