رياضة | الكشف عن موعد عودة نيمار للمشاركة مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد عودة نيمار للمشاركة مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن موعد عودة النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا للمشاركة مع الفريق.

ومن المقرر أن يصطدم فريق العاصمة الفرنسية بفريق الإمارة "موناكو"، ضمن منافسات الدوري الفرنسي "ليج وان"، اليوم الأحد في الساعة التاسعة مساءًا.

Advertisements

وقال توماس توخيل خلال مؤتمر صحفي: "ربما نرى نيمار أمام موناكو في مباراة الأحد".

ومن الجدير بالذكر ان نيمار قد تعافى من إصابته الطويلة ومن المتوقع أن يشارك أمام موناكو اليوم.