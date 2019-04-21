رياضة | القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون ريال مدريد الأحد على موعد مع مباراة قوية ستجمعه بضيفه فريق نادي أتلتيك بيلباو في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم.

وتكمن صعوبة المواجهة في الطريقة التي يؤدي بها لاعبوا إقليم الباسك كلما واجهوا ريال مدريد والنتائج السابقة بين الفريقين تحكم على ذلك حيث إنتهت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب السان ماميس بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في المقابل تواجه الفريقان الموسم الماضي في مناسبتين الاولى في الأسبوع الرابع عشر على ملعب سان ماميس وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف ، وفي الدور الثاني على سانتياجو بيرنابيو أنقذ الدون كريتسيانو رونالدو ريال مدريد من الخسارة وإنتهى اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابع والربع عصراً وتنقل على ثمانية قنوات كالآتي :-

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 7 FR

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Canal + Sport Polska

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 2 HD