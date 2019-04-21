رياضة | موعد مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة (شاهدوها بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وكارديف في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة (شاهدوها بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي ليفربول مباراة قوية ضد كارديف سيتي مساء اليوم الأحد والموافق 21/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول مع كارديف سيتي على ملعب الأخير ويأتي ذلك اليوم الأحد في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة و6:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و7:00 بتوقيت الإمارات.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة بينما كارديف في المركز الثامن عشر وفي رصيده 31 نقطة.

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ويسعى نادي ليفربول لخطف نقاط مباراته ضد كارديف لمواصلة ملاحقة مانشستر سيتي صاحب الصدارة حالياً 86 نقطة بعد فوزه مساء السبت على توتنهام بهدف نظيف.

وسيتم نقل مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح مع كارديف في البريميرليج الانجليزي عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن سبورت 2 HD بتعليق رؤوف خليف.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة ليفربول ضد كارديف عبر البث المباشر والحي على موقع الخليج 365 الرياضي "تغطية مباشرة".