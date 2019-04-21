رياضة | موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الأحد 21 أبريل في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس اليوم الأحد 21 أبريل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق أرسنال، منافسه فريق كريستال بالاس اليوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين فريق أرسنال، وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق: محمد بركات.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى : لينو.

Advertisements

خط الدفاع : ميتلند نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - كولاسيناك.

خط الوسط : محمد النني - توريرا - مسعود أوزيل - ميختاريان.

خط الهجوم : ألكسندر لاكازيت - أوباميانج.

ويسعى أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري في تحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل حصد المركز الثالث في جدول ترتيب البطولة، للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق أرسنال، ضد فريق كريستال بالاس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

