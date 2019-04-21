رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة (شاهدوها بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون والقنوات الناقلة (شاهدوها بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد، مع فريق إيفرتون اليوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرغب فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على إيفرتون، من أجل مواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، بينما يريد فريق إيفرتون خطف الثلاث نقاط للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي أيضا من المركز السابع بالبطولة.

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وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد، وفريق إيفرتون في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق: علي محمد علي.

ويحتل فريق إيفرتون المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 64 نقطة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد، ضد فريق إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع الخليج 365 الرياضي.