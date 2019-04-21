رياضة | عبد الظاهر السقا يتحدث عن فرص المنتخب في الفوز بأمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الظاهر السقا يتحدث عن فرص المنتخب في الفوز بأمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ابدى عبدالظاهر السقا، نجم المنتخب المصري السابق، عدم رضاه عن استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

وقال السقا عبر برنامج ملعب أفريقيا المُذاع بقناة الفضائية المصرية، بأن تشكيل المنتخب حتى الأن ليس معروف، وهو ما يؤثر على انسجام اللاعبين خلال البطولة.

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وتابع السقا، بأن مجموعة مصر في المتناول وهناك تدرج في صعوبة المباريات، وهو ما يُعد المنتخب الوطني للمراحل المتقدمة بالبطولة.

وأشار عبدالظاهر السقا، بأن نسبة فوز مصر ببطولة كأس الأمم لا تتخطى الـ٦٠٪.