رياضة | مفاجأة.. سولشاير يطيح بنجم مانشستر يونايتد في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سولشاير يطيح بنجم مانشستر يونايتد في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لإعادة ترتيب صفوف الفريق في الفتر المقبلة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن سولشاير مستعد للتخلّي عن لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو في حال وصول عرض مناسب له في الصيف القادم.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب البلجيكي متقبّل لفكرة الرحيل عن مان يونايتد، وأن ممثلي اللاعب تواصلوا مع العديد من الأندية، منها إنتر ميلان وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان حول مدى اهتمامهم بضم خدمات الدولي البلجيكي.