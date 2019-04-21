رياضة | موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام يوم غداً الاحد مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز الأرقام الخاصة بالفريقين قبل المباراة وتوقيتها والقنوات الناقلة لها.

مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو

وقبل المباراة يحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم برصيد 81 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 26 مباراة والتعادل في 3 وخسر في 3 مباريات أخرى.

في المقابل يحتل فريق نادي موناكو المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 11 لقاء فيما خسر فريق الإمارة الفرنسية في 14 لقاء.

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وكانت مباراة الفريقين في الدور الاول والتي جمعت الفريقان في الاسبوع الثالث عشر على ملعب لويس الثاني قد إنتهت بفوز الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

توقيت متابعة مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو غداً الاحد

تبدأ مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد موناكو على ملعب حديقة الأمراء عبر قناة بي إن سبورت إتش دي 6 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي الفرنسي كليمن توريان.