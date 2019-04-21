رياضة | الشحات وعموري وزوران.. لعنة "العين" أصابتهم والنحس يلازمهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشحات وعموري وزوران.. لعنة "العين" أصابتهم والنحس يلازمهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال الموسم الحالي لنادي العين محل قلق كبير لجماهير الأمة العيناوية بعد النتائج غير المرضية للفريق الأول بعد رحيل عدد من نجومه وقدوم المدرب الاسباني كارلوس جاريدو.

وافتقد العين لاثنين من أهم عناصره وهما؛ حسين الشحات الذي انتقل للأهلي المصري وعمر عبدالرحمن عموري الذي ذهب للنادي الذي يعشقه منذ الصغر وهو الهلال السعودي.

كما رحل المدرب الكرواتي زوران ماميتش عن صفوف الفريق بعد نتائج مذهلة وانجازات غير مسبوقة حيث وصل بالفريق إلى نهائي كأس العالم للأندية وواجه ريال مدريد لكنه خسر المباراة.

لكن يبدو أن الثلاثي "عموري وزوران والشحات" قد أصابتهم لعنة غضب جماهير العين على رحيلهم ويبدو أن الموسم الحالي هو الأسوأ بالنسبة لهم:

1- عموري:

كانت بداية عموري مع الهلال هذا الموسم قوية وتوج بلقب السوبر السعودي على حساب اتحاد جدة لكن اللاعب لم تكتمل فرحته وأصيب بقطع في الرباط الصليبي ولا يزال يغيب عن الموج الأزرق منذ بداية موسمه الأول.

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2- الشحات:

حسين الشحات قدم مستويات جيدة مع العين خصوصاً في مونظيال الأندية لعب دور كبير في وصول الزعيم للمباراة النهائية وبعد ذلك رحل إلى الأهلي القاهرة في ميركاتو الشتاء وسط عدم رضا من الجماهير العيناوية التي كانت تريد بقائه.

ويبدو أن صفقة انتقال الشحات للأهلي لم تأتي بثمارها حتى الآن ولم يقدم اللاعب مستوى جيد خلال الدقائق التي خاضها مع الأحمر ولا يزال يتعرض لانتقادات من الجماهير.

ولعب مع الأحمر في الدوري حتى الآن 10 مباريات بواقع "676" دقيقة لعب وسجل هدفاً وصنع آخر!

3- زوران:

ماميتش رحل عن العين ليتولى تدريب الهلال خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس ويعيش حالياً فترة عصيبة مع الموج الأزرق وتطالب جماهير الفريق برحيله وعودة جيسوس مجدداً وذلك بعد تراجع نتائج الزعيم وفقدانه للنقاط في الدوري السعودي مما جعل النصر يستعيد الصدارة.