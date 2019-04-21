رياضة | تعليق ناري من مدرب توتنهام بشأن صراع الأربعة الكبار في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب توتنهام بشأن صراع الأربعة الكبار في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الأرجنتيني ماوريسو بوتشيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إن كان يعتقد أن توتنهام سيكون في أحد المراكز الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي.

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وقال بوتشيتينو: "الأمر في يدنا. المباراتين القادمتين حاسمتين. المباريات ستكون صعبة لأننا متأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسنلعب أمام أياكس. أعتقد أن الأداء اليوم كان جيدًا وكأقل تقدير استحقينا التعادل".

وبسؤاله.. ما رأيك بلمسة يد والكر؟ أجاب: "لا يوجد لدي شيء لأقوله حول هذا الأمر، الأمر يعتمد على تمركز الحكم. بالطبع إذا شاهدت هذه الحالة من منظور آخر سيكون لدي رأي مختلف عن ما حدث".

واختتم في هذا السياق بقوله: "لا يوجد شيء لأقوله ولأشتكي منه. هذه الأمور في بعض الأحيان تكون لك وضدك. دائمًا ما نثق في قرارات الحكام".