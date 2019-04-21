رياضة | الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة اللاعبين المصابين الي التدريبات لدعم الفريق في الموجهات المصيرية المقبلة ببطولة الدوري المصري.
وخسر الأهلي من بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت.
وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق سيعود للفريق من المانيا في غضون 5 أيام وبالتالي هناك صعوبة في لحاقة بمواجهة المصري، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهتي الطلائع والنجوم بالدوري مطلع الشهر المقبل.