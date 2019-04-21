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رياضة | الأهلي يكشف موعد عودة نجم الفريق للمشاركة في المباريات

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يترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة اللاعبين المصابين الي التدريبات لدعم الفريق في الموجهات المصيرية المقبلة ببطولة .

 

وخسر الأهلي من بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت باستاد بتروسبورت.

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وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق سيعود للفريق من المانيا في غضون 5 أيام وبالتالي هناك صعوبة في لحاقة بمواجهة المصري، ولكنه سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهتي الطلائع والنجوم بالدوري مطلع الشهر المقبل.

 

 

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