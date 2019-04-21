اونلاين | real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot live

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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot live

يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ريال مدريد اليوم امام اتلتيك بيلباو في الليجا، حيث يحتضن ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم الأحد، مباراة تنتظرها الملايين من عشاق كرة القدم عندما يحل أتلتيك بلباو صاحب المركز السابع ضيفاً على ريال مدريد صاحب المركز الثالث في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot live

موعد مباراة الريال ضد أتلتيك بلباو فى الدورى الإسبانى

يبحث ريال مدريد عن الفوز في هذه المباراة من أجل الضغط على أتلتيكو مدريد والمنافسة على المركز الثاني في الترتيب العام ، في حين يسعى فريق أسود الباسك إلى تحقيق فوز طال انتظاره على ملعب سانتياجو برنابيو والمنافسة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

أتلتيك بلباو لم يخسر في آخر ثلاث مباريات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهي أفضل سلسلة خالية من الهزائم منذ فوزه ثلاث مرات متتالية مع المدرب إرنستو فالفيردي في فبراير 2005.

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real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot live

بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضد جيرونا وغريمه التفليدي برشلونة ، فقد تمكن ريال مدريد من الفوز في آخر ثلاث مباريات متتالية على أرضية ميدانه.

أتلتيك بلباو خسر في 12 من آخر 13 مباراة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو وتعادل مرة واحدة ، في حين تلقى هناك 45 هدفاً في المجموع ، بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة.

real madrid goal.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر yalla shoot live

مباراة الريال ضد أتلتيك بلباو فى الدورى الإسبانى

كريم بنزيما شارك بتسجيل 13 هدفاً في 18 مباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني ، حيث أحرز ثمانية أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة ، لكنه لم يشارك بأي هدف في آخر ثلاث لقاءات.

زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر خمس مباريات على التوالي في الدوري الإسباني كمدرب ضد أتلتيك بلباو، محققاً ثلاث انتصارات وتعادلين اثنين.