اونلاين | رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

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رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

في موقعة قوية يحل أتلتيك بيلباو ضيفًا على ريال مدريد في استاد سانتياجو برنابيو يوم الأحد 21 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 16 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني 2018-19.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو:

تعادل الميرينجي أمام فريق ليجانيس بهدف لمثله، وذلك في إطار منافسات الجولة 32 من الليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 32 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 19 مباراة، وتعادل في أربع، وتلقى 9 هزائم.

بث مباشر ريال مدريد وبيلباو:

يعيش فريق أتلتيك بيلباو موسم جيد إلى حد ما حتى الآن في الدوري الإسباني، فكانت آخر مبارياته أمام فريق رايو فاليكانو، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بثلاثية أهداف مقابل هدفين، ويحتل الفريق المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 32 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 13 لقاء، وخسر 8 مواجهات.

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

سيفتقد ريال مدريد في المباراة ضد أتلتيك بيلباو الحارس تيبو كورتوا، وقائد الفريق سيرخيو راموس بسبب الإصابة، وسيفتقد الميرينجي الظهير الأيسر مارسيلو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، وسيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ توليه المهمة، وسيدفع بناتشو بجانب فاران في ظل غياب الدولي الإسباني، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي توني كروس، داني سيبايوس، لوكا مودريتش، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب جاريث بيل وماركو أسينسيو.

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

التشكيل المتوقع لريال مدريد

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كيلور نافاس

سيرجيو ريجيلون - ناتشو - رافائيل فاران - دانيل كاربخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - جاريث بيل

الغيابات والتشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو

سيغيب عن أتلتيك بيلباو في لقاء ريال مدريد الثنائي إيباي جوميز، داني جارسيا بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيواصل جايزكا جاريتانو الاعتماد على نفس طريقته المعتادة، وسيبدأ بالثنائي ياري ألفاريز ومارتينيز في قلب الدفاع، وسيدفع بإيناكي ويليامس في الخط الأمامي لقيادة هجوم الفريق، ومن خلفه الثلاثي أنيجو كوردوبا، راؤول جارسيا، إيكر مونيان.

رابط real.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو بث مباشر اليوم الأحد .. Real madrid tv

التشكيل المتوقع لأتلتيك بيلباو:

ياجو هيريرين

يوري بيرشيش - يراي ألفاريز - إينيجو مارتينيز - أوسكار دي ماركوس

ميكيل سان خوسيه - بينات إتشيباريا

أنيجو كوردوبا - راؤول جارسيا - إيكر مونيان

إيناكي ويليامس