ودية أوروبية للمنتخب الأولمبي فى يونيو...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقي غريب، خوض مباريات ودية أوروبية خلال فترة التوقف الدولى في يونيو المقبل. وأخطر شوقى غريب مسئولى اتحاد الكرة بأن الفترة من 3 حتى 11 يونيو المقبل، تشهد مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة أفريقيا، وبالتالى انشغال المنتخبات الإفريقية فى هذا التوقيت لذا سيستغل المنتخب الأولمبى هذا الأمر ليخوض وديات أوربية. كان المنتخب الأولمبى واجه أمريكا وهولندا فى معسكر اسبانيا الذى أقيم فى شهر مارس الماضى.

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