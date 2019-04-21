شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن التشكيل الجديد لجهاز منتخب الشاطئية فى الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، فى اجتماعه المقبل التشكيل الجديد للجهاز الفنى لمنتخب الشاطئية، بعد قرار الجبلاية بتوجيه الشكر للجهاز السابق بقيادة أحمد عبد الرازق. ويستمع اتحاد الكرة فى الاجتماع المقبل للتصور الذى يجهزه خالد لطيف عضو الجبلاية والمشرف على منتخبىّ الصالات والشاطئية بجانب زميله فى المجلس محمد أبو الوفا ، قبل اعلان الجهاز الجديد.

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