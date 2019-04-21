شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يطالب إدارة غزل المحلة بتعيين وائل حبيب مديرا للكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ينتظر مجلس إدارة غزل المحلة شفاء خالد عيد المدير الفني للفريق من الأزمة الصحية التي يعيش فيه المدير الفني لقلعة الفلاحين منذ عشرة أيام وذلك من أجل مناقشة تقرير المدير الفني والخاص باللاعبين المقرر رحيلهم عن النادي واللاعبين المقرر الإبقاء عليهم في الموسم الجديد.
وحسب مصادر داخل قلعة الفلاحين فقد بدأ طه السيد المدير الرياضي للنادي المحلاوي في مفاوضات مع وائل حبيب مدير الكرة السابق ببني سويف من أجل تولي منصب مدير الكرة بغزل المحلة وذلك بناء علي رغبة خالد عيد المدير الفني للفريق والذي طالب إدارة النادي بضرورة تواجد وائل حبيب في منصب مدير الكرة بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها في هذا المنصب مع أندية القسم الثاني .
في سياق مختلف تتجه النية داخل غزل المحلة لإجراء تغييرات شاملة في فريق الكرة من خلال الإبقاء علي عدد محدود من اللاعبين الذي شاركوا في الموسم الماضي مع التعاقد مع لاعبين من أصحاب الخبرات القادرين علي عودة الفريق للدوري الممتاز .
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