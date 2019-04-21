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مصيلحى يجدد الثقة فى طولان رغم التعادل أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى الثقة فى حلمى طولان المدير الفنى للفريق بعد التعادل السلبى الذى حققه الفريق أول أمس أمام مصر المقاصة باستاد المكس بالإسكندرية ضمن فاعليات الجولة الـ30 للدورى .

كان فريق الاتحاد قد تعادل أمام مصر المقاصة سلبيا وهو ما أدى لإرتفاع رصيده إلى 33 نقطة وتقهقر ترتيبه إلى المركز الثالث عشر ، ويستعد الفريق لمواجهة النجوم فى الجولة الـ31 للدورى فى 30 أبريل الجارى . 

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وقد أكد مصدر مقرب من محمد مصيلحى أن الأخير لا يحبز التغيير فى الوقت الحالى خاصة وأن الدورى لا يتبقى بها سوى أربع أسابيع وأن الفريق بعيد عن منطقة الهبوط ويتبقى له ثلاث نقاط فقط لضمان البقاء بشكل رسمى وأنه لابد من منح المدير الفنى الحرية الكاملة حتى نهاية الموسم ويتم تقييم الموسم بالكامل عقب استلام التقرير الفنى من الجهاز الفنى .

 

 

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