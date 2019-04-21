شكرا لقرائتكم خبر عن نور الطيب VS سلمى هاني.. مباريات دور الـ 16 ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد منافسات دور الـ 16 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري، وتستمر مباريات هذا الدور على مدار يومين .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 165 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات اللاعبين المصريين في اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

منافسات الرجال

علي فرج x دييجو إلياس

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طارق مؤمن x سوراف جوزيل

منافسات السيدات

رنيم الوليلي x تيني جيليس

مريم متولي x جويل كينج

نور الطيب x سلمى هاني