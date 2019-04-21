شكرا لقرائتكم خبر عن السقا يتصدر ترشيحات المنصورة لإدارة قطاع الكرة بعد فشل الصعود للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المنصورة برئاسة حاتم المير توجيه الشكر لصبري المنياوي المدير الفني للفريق بعد فشل الفريق فى الصعود للدوري الممتاز على الرغم من تصدر الفريق لفترات كبيرة لجدول الترتيب في فترات كثيرة من الموسم .

وتتجه النية داخل مجلس إدارة المنصورة لإجراء تغييرات شاملة في جهاز الكرة بالنادي وذلك بتعيين جهاز فني جديد بكامل أعضاؤه مع رحيل محمد صلاح عن منصب المشرف العام علي الكرة .

وبدأ مجلس إدارة المنصورة في البحث عن مدير فني جديد للفريق في الوقت الذي وضع فيه أعضاء المجلس عدد من الأسماء للتفاوض معها فيما قام عدد من أعضاء المجلس بترشيح اسم عبدالظاهر السقا نجم المنصورة السابق وكابتن منتخب مصر الأسبق لتولي تدريب الفريق وإعطاؤه صلاحيات شاملة لإدارة قطاع الكرة بالنادي من أجل استعادة مكانة المنصورة المفقودة منذ سنوات .

يذكر أن المنصورة انهي الموسم في المركز السابع في المجموعة الثالثة التي صعد من خلالها طنطا للدوري الممتاز.