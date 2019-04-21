الاسماعيلى يبدأ الاستعداد لموقعة وادى دجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الأحد فريق الإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير، تدريباته بعدما منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الزمالك التى أنتهت بخسارته بهدفين مقابل لا شىء.
ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المحدد لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى.
يذكر أن الدراويش يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يقبع دجلة بالمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.
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