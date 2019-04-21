أسامة نبيه: مروان محسن الوحيد الذي يصلح مع طريقة أجيري

اعترف اسامة نبيه مدرب المنتخب المصري السابق، أن المنتخب لديه أزمة في مركز رأس الحربة، مشيرا إلى أن الأندية عليها أن تصنع مهاجمين يصلحون للمنتخب.
وأضاف نبيه في لقائه على "أون سبورت"، أنه من ضمن الحلول التي يمكن ان تحل مشكلة رأس الحربة هو منع الأجانب، متابعا أن هناك حلا آخر هو تغيير طريقة لعب المنتخب، مع عدم الاعتماد على رأس حربة صريح.
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