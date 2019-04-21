عمرو ابوبكر
أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجيت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.
وأضاف الطويلة في تصريحات لصدى البلد، أن مجلس ادارة النجوم موافق على استقالة سليمان من منصب المدير الفنى.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. النجوم يعلن رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.