رسميا.. النجوم يعلن رحيل مؤمن سليمان عن تدريب الفريق ‎

عمرو ابوبكر

أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أن مؤمن سليمان المدير الفنى للفريق الكروى الأول، تقدم باستقالته من منصبه، بعد الخسارة من بتروجيت بنتيجة 2/1 فى المباراة جمعتهما مساء اليوم السبت، على ستاد الجيش بالسويس ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.

وأضاف الطويلة في تصريحات لصدى البلد، أن مجلس ادارة النجوم موافق على استقالة سليمان من منصب المدير الفنى.