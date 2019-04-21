تصريحات السبت.. وكيل رمضان يعلن موعد نهاية إعارة اللاعب.. والخطيب يوجه 3 رسائل للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم السبت 20 أبريل 2019.
وكيل رمضان صبحي يعلن موعد نهاية إعارة اللاعب للأهلي
صرح نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، أن إعارة اللاعب للأهلي تنتهي في أول يوليو المقبل، ولم يتم تحديد موقفه قبل هذا التاريخ.
الخطيب يوجه 3 رسائل للاعبي الأهلي.. ويوافق على طلب عبد الحفيظ
عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة لأهلي جلسة مطولة مع الجهاز الفني للأهلي ولاعبيه قبل المران الذي أقيم مساء اليوم السبت في مستهل الاستعداد لمواجهة المصري الخميس المقبل ببطولة الدوري الممتاز.
هاني زادة يخرج عن صمته: إلى متى تستمر هذه المهزلة؟
أصدر هاني زادة، عضو مجلس إدارة الزمالك، بيانًا للرد على الاتهامات الموجهة إليه بإيداع أموال النادي في حسابات بنكية شخصية وتحويل العملة بطرق غير شرعية، بسبب الحجز الواقع على خزائن القلعة البيضاء.
أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سبباً في تحقيق لقب البريميرليج
أكد إيان راش أسطورة نادي ليفربول، أن النجم المصري محمد صلاح سيكون سبباً في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
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