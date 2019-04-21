النشرة الرياضية..الأهلي يؤكد غياب السولية عن مواجهة المصري.. وإقالة مؤمن سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز الأحداث خلال يوم السبت 20 أبريل 2019.
رئيس النجوم يعلن إقالة مؤمن سليمان
أعلن محمد الطولية رئيس نادي النجوم إقالة مؤمن سليمان المدير الفني من المهمة الفنية عقب الهزيمة أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.
الثامن على التوالي.. يوفنتوس بطلًا على عرش الدوري الإيطالي
حقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على فيورنتينا بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الـ33 من عمر البطولة التي أقيمت اليوم السبت على استاد أليانز ستاديوم (يوفنتوس أرينا).
الأهلي يؤكد غياب السولية عن مواجهة المصري للإيقاف
أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي، ان عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيغيب عن مواجهة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز للإيقاف.
صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.
كاف يُعلن حكام مباراة الزمالك في نصف نهائي الكونفيدرالية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكام مباراتي الزمالك أمام المتأهل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في الدور نصف النهائي للكونفدرالية.
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