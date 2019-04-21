أحمد ناجي يكشف معايير اختيار حارس مرمى مصر بأمم أفريقيا

كشف أحمد ناجي، مُدرب حراس مرمى المنتخب المصري، معايير اختيار حارس الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المُقبلة. وقال ناجي عبر برنامج ملعب أفريقيا المُذاع بقناة الفضائية المصرية، بأن حارس مرمى مصر في بطولة أفريقيا لابد أن يكون أفريقيا المُذاع بقناة الفضائية المصرية، بأن حارس مرمى مصر في بطولة أفريقيا لابد أن يكونقادرًا على تحمل الضغوط. وتابع ناجي، بأن حارس مرمى مصر في كأس الأمم لابد وأن يكون قادرًا على اللعب ايضًا تحت الضغوط الجماهيرية ويتمتع بالخبرات الكافية التي تؤهله لحراسة مرمى الفراعنة.

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