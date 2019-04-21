اونلاين | كورة لايف مشاهدة مبارة ليفربول ضد كارديف kora live

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كورة لايف مشاهدة مبارة ليفربول ضد كارديف kora live

يحرص موقع الخليج 365 الرياضي على تقديم خدمة البث المباشر لمباريات فريق ليفربول الإنجليزي ونجمه الدولي المصري محمد صلاح، ونقدم لكم هنا خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وكارديف، حيث يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على كارديف سيتي الويلزي، بملعب الأخير، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم:

ليفربول يسعى لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي بعد أن فاز السيتيزين على توتنهام أمس بهدف نظيف، الريدز في حالة الفوز سيتصدر البريمرليج بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر يونايتد يوم الأربعاء المقبل.

كورة لايف مشاهدة مبارة ليفربول ضد كارديف kora live

بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح):

سيكون الفرعون المصري محمد صلاح عازما على مواصلة التسجيل مع الريدز للانفراد بقمة هدافي البريمير ليج حيث يحتل الصدارة مناصفة مع الأرجنتيني سيرجيو أجوير مهاجم السيتي برصيد 19 هدفا.

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي في الدوري الإنجليزي

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ستنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports HD2" القطرية، ويعلق على المباراة، التونسي رؤوف خليف

كورة لايف مشاهدة مبارة ليفربول ضد كارديف kora live

التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة كارديف سيتي

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

الوسط: فابيينو، هندرسون، كيتا

الهجوم: صلاح، فيرمينو، ماني