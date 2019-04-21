اونلاين | كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر.. kora star

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كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر.. kora star

يستضيف فريق إيفرتون منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن مباريات الأسبوع الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

ويحاول مانشستر يونايتد احتلال مركز في المربع الذهبي، بعد الاقتراب من آرسنال وتشيلسي بفارق نقطتين، وفي حالة الفوز سيقفز لاحتلال المركز الرابع.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر.. kora star

أما إيفرتون فيدخل اللقاء وهو محتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، ويبحث عن الحصول على الثلاث نقاط، ليقترب من المركز السابع في حالة تحقيقه الانتصار أو الخروج متعادلًا من اللقاء.

كورة ستار.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر.. kora star

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موعد مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 15.30 بتوقيت القاهرة، 16.30 توقيت مكة المكرمة، 13.30 توقيت جرينتش.

القناة الناقلة لـ مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، على قناة بي إن سبورت 2.

ملعب مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب «جوديسون بارك»، مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي.

معلق مباراة إيفرتون ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقوم بالتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، المعلق الرياضي المعلق الرياضي، علي محمد علي.