اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر live hd

في مباراة عنوانها المتعة والإثارة الكروية يلتقي فريقا مانشستر يونايتد وإيفرتون وجها لوجه اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي، كورة لايف مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر.

يستضيف فريق إيفرتون، منافسه فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد 21 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر live hd

وننقل لكم موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون اليوم ، ويرغب فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على ايفرتون، من أجل استمرار منافسته على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد :-

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حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : اشلي يونج – دالوت – سمولينج – ليندلوف.

خط الوسط : ماتيتش – فريد – بوجبا – لينجارد – مارسيال.

خط الهجوم : ماركوس راشفورد.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بث مباشر live hd

وستقام المباراة بين فريق مانشستر يونايتد، وفريق إيفرتون في الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.