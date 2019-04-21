اونلاين | يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

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يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على كارديف سيتي في ملعبه يوم الأحد القادم 21 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 16 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطارمنافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف.

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم أمام كارديف:

صعد الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق بورتو البرتغالي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-6)، ليضرب موعدًا مع برشلونة في نصف النهائي، أما في الدوري فيتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، وبفارق نقطتين عن السيتيزنس أصحاب الوصافة والذي تبقى لهم مباراة مؤجلة، فحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 25 انتصار، وتعادل في سبع مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.

بث مباشر مباراة ليفربول وكارديف:

كانت آخر مباريات كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي أمام فريق برايتون، وحققوا الفوز في هذا اللقاء بهدفين دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن ساوثامبتون صاحب المركز السادس عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في 9 مباراة، وتعادل في أربع، وخسر 21 مواجهة.

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

الغيابات والتشكيل المتوقع لليفربول

سيفتقد ليفربول في المباراة ضد كارديف سيتي متوسط الميدان تشامبرلين بسبب الإصابة، ولن يفتقد الريدز أي لاعب آخر بسب الإيقاف.

سيخوض المدرب يورجن كلوب هذا اللقاء بنفس تشكيلته المعتاد عليها مع الفريق، وسيدفع بفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب في قلب الدفاع، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي جيمس ميلنر، جوردان هندرسون، جورجينيو فينالدوم، وسيقود هجوم الريدز روبرتو فيرمينو بجانب محمد صلاح وماني.

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أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر آرنولد

جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح

الغيابات والتشكيل المتوقع لكارديف سيتي

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وكارديف بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD

سيغيب عن كارديف سيتي قبل موقعة ليفربول الثلاثي سليماني بامبا وكالوم باترسون وماثيو كونولي بداعي الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيعتمد المدرب صاحب الـ 70 عامًا على طريقة لعبه المعتادة، وهي الدفع بخماسي في منتصف الميدان لعمل كثافة عددية، وسيعتمد على الثنائي برونو إيكول وموريسون في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة الهجوم عمر نياسي.

نيل إثيريدج

جوي بينيت - برونو إيكول - سين موريسون - لي بيلتير

جوش ميرفي - جو رالز - هاري آرتر - أرون جونارسون - فيكتور كاماراسا

عمر نياسي