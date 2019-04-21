رياضة | مدرب منتخب مصر: حارس الفراعنة في أمم إفريقيا لابد أن يكون قادرا على تحمل الضغوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر: حارس الفراعنة في أمم إفريقيا لابد أن يكون قادرا على تحمل الضغوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد ناجي، مُدرب حراس مرمى المنتخب المصري، معايير اختيار حارس الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المُقبلة.

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وقال ناجي عبر برنامج ملعب أفريقيا المُذاع بقناة الفضائية المصرية، بأن حارس مرمى مصر في بطولة أفريقيا لابد أن يكون قادرًا على تحمل الضغوط.

وتابع ناجي، بأن حارس مرمى مصر في كأس الأمم لابد وأن يكون قادرًا على اللعب ايضًا تحت الضغوط الجماهيرية ويتمتع بالخبرات الكافية التي تؤهله لحراسة مرمى الفراعنة.