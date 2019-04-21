رياضة | 5 لاعبين من أياكس يشعلون ميركاتو عمالقة أوروبا في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين من أياكس يشعلون ميركاتو عمالقة أوروبا في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق أياكس امستردام الهولندي التأهل إلى دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي، بمجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية.

وأبرز الفريق الهولندي مجموعة من اللاعبين الشباب خلال هذا الموسم، وتستعد الأندية الأوروبية الكبرى للصراع على التعاقد مع لاعبين فريق أياكس في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" 5 لاعبين من فريق أياكس سيشعلوا ميركاتو كبار أوروبا في الصيف.

1- ديفيد نيريس

يقدم اللاعب البرازيلي ديفيد نيريس جناح أياكس موسما مميزا على المستوى المحلي والأوروبي، حيث خاض 47 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 12 هدف، وصنع 8 أهداف لزملائه، وتلقى اللاعب العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، حيث من أبرز تلقى العروض فريق أرسنال الإنجليزي تدعيم صفوفه بخدمات الجناح للبرازيلي.

2- حكيم زياش

بدأت بعض الأندية الأوروبية الكبرى في التفاوض مع المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس، حيث أشارت بعض التقارير الصحفية على رغبة جوارديولا في ضمه خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتعويض رحيل جوندوجان في الفترة المقبلة، حيث شارك في 43 مباراة هذا الموسم، وسجل 19 هدف مع الفريق في جميع البطولات، وصنع 12 هدف لزملائه في النادي الهولندي.

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3- فان دي بيك

شارك اللاعب الهولندي الشاب فان دي بيك لاعب خط الوسط في 51 مباراة هذا الموسم مع الفريق في جميع البطولات المحلية والأوروبية، حيث سجل في شباك الخصوم 15 هدف، ونجح في صناعة 9 أهداف لزملائه في الفريق، ويرغب فريق بايرن ميونيخ الألماني، وفريق يوفنتوس الإيطالي في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

4- ماتياس دي ليخت

أصبح المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت هدف جميع الأندية الأوروبية خلال الصيف المقبل، حيث أشارت تقارير إسبانية إن البارسا حسم الصفقة، وذلك بعد التعاقد مع فرانكي دي يونج بشكل رسمي من اياكس أيضاً، وسجل المدافع الشاب 5 أهداف هذا الموسم في جميع البطولات، بينما صنع هدف وحيد لزملائه وكان ذلك في الدوري الهولندي.

5- نيكولاس تاجليافيكو

ظهر المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو بشكل لافت لجميع أنظار الأندية الأوروبية هذا الموسم، حيث يعد صاحب ال26 عام من أبرز نقاط القوة في الفريق خلال بطولة دوري أبطال أوروبا، وبطولة الدوري الهولندي هذا الموسم، ويرغب برشلونة في التعاقد مع الظهير الأرجنتيني في فترة الإنتقالات الصيفية، من أجل أن يكون بديلا مميزا للإسباني جوردي ألبا، وشارك تاجليافيكو في 40 مباراة هذا الموسم مع أياكس، وسجل 5 أهداف في جميع البطولات، وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه في الفريق.

وسيواجه فريق اياكس امستردام، نظيره فريق توتنهام هوتسبير يوم 30 أبريل المقبل على ملعب الوايت هارت لين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فريق اياكس امستردام الهولندي يحتل صدارة ترتيب الدوري الهولندي برصيد 77 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ايندهوفن صاحب المركز الثاني.