رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 200 مليون أسترليني للتعاقد مع هذه المواهب

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يسعى مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول بقوة، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق بمواهب شابة. Advertisements وأفدت صحيفة "إيفنينج ستاندارد"، ان الشياطين الحمر رصدوا 200 مليون جنيه استرليني لتدعيم صفوف الفريق والثنائي جادون سانشو وخاليدو كوليبالي على رأس القائمة. كما تضم خذه القائمة مواهب إنجليزية أمثا كالوم هودسون أودوي وديكلان رايس وبيساكا، بالإضافة لقائد سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز ولاعب ايفرتون إدريسا غانا.

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