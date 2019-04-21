رياضة | قرار جديد من جروس قبل موقعة الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار جديد من جروس قبل موقعة الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة استعداداً للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين.

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وأكد مصدر داخل الفريق أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، يرفض الدخول فى معسكر طويل قبل المباراة واستقر على أن يكون المعسكر مثل أى مباراة أخرى.

فيما ينتظر الجهاز الفنى للفريق نتيجة الأشعة التى أجراها المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، على ركبته لحسم موقفه من مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما تعرض لإصابة فى الركبة خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلى.