رياضة | مانشستر يونايتد يضع شرطًا وحيدًا لاستمرار سانشيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يضع شرطًا وحيدًا لاستمرار سانشيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، يسعى لإعادة ترتيب صفوف الفريق في الفتر المقبلة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، فإن سولشاير مستعد لسماع العروض المقدمة للنجم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز، في الصيف القادم.

لكن راتب اللاعب التشيلي المقدر بـ 500 ألف جنيه استرليني اسبوعياً، يسبب عائقاً كبيراً لعملية بيعه، إلا في حالة حدوث تنازلات هائله من قِبَل اللاعب.