رياضة | أشرف السيد : نجحت فى إبقاء طهطا بالقسم الثانى.. وكرة القدم في مصر تدار بالعلاقات والسماسرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف السيد : نجحت فى إبقاء طهطا بالقسم الثانى.. وكرة القدم في مصر تدار بالعلاقات والسماسرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أشرف السيد المدير الفنى لطهطا احد اندية المجموعة الاولى بدورى القسم الثانى أن يسطر اسمه بحروف من ذهب خاصة فى كونه فى تخطى كافة الصعوبات التى كان يواجهها الفريق الطهطاوي والوصول بالفريق لبر الأمان، وبرز اسم أشرف السيد خلال الاسابيع الاخيرة من منافسات دورى القسم الثانى خاصة بعد نجاحه فى تحقيق فوز على أسوان الصاعد للدورى الممتاز والتعادل مع بنى سويف الوصيف بعقر داره.

ونجح السيد فى بقاء فريق طهطا بالقسم الثاني (مجموعة الصعيد) والوصول إلى النقطة 33 والحصول على 14 نقطه من 8 مباريات خلال القيادة الفنية ليه للفريق ((بعد أن كان الفريق يحتل المركز العاشر والحصول على 19 نقطة من 18 مباراة.

وكان لـ الخليج 365 الرياضي حوار مع المدير الفني السابق لطهطا خلال السطور التالية:

لماذا قبلت مهمة تدريب طهطا رغم موقف الفريق الصعب حينها ؟

أنا من عشاق التحدي وهذه ليست التجربة الأولى، فقد كنت مديراً فنياً للفريق المطرية بالمنصورة بالقسم الثالث، وكان مهدد بالهبوط ونجحت ببقاء الفريق في القسم الثالث .

وهل كان موقف طهطا يمثل تحديا لك ؟

بالطبع الحمدلله وثقه في الله وفي امكانياتى كانت عامل كبير بجانب أن المدرب الذى يريد أن يكبر فنيا لابد له من صنع إنجاز وتحقيق نجاحات حيث منظومة التدريب في مصر تدار بالخطأ حيث انها تدار بالعلاقات وأسماء المدربين والسماسرة وليست بالكفاءة .

وكيف قمت بإعادة التوازن للاعبي طهطا؟

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الحمد لله وتوفيقه فقد تعاملت مع الفريق بالكامل من أول يوم علي وضع هدف واحد هو بقاء الفريق في الممتاز ثم عملت على العامل المعنوي والنفسي ورفع جميع المستويات البدنية والفنيه للفريق بالجانبين الفردي والجماعي.

وماهي أسرار تحقيق طهطا للفوز على أسوان؟

بفضل الله وتوفيقه تعاملت علي الدوافع الشخصية عند كل لاعب والتعرف علي السلبيات الإيجابيات لفريق أسوان وكنت قارئ لعم بشكل كبير.

وهل نجحت تجربتك مع طهطا؟

الحمدلله صنعت لنفسي تاريخ وإنجاز كبير ببقاء فريق طهطا وبشهادة الجميع من الوسط الرياضي بالكامل علي جميع المستويات وبشهادة إدارة نادي طهطا بالكامل وأهالي وجمهور طهطا العظيم المحترمين بمعنى الكلمة يكفيني من الله حب أهالي وجمهور طهطا .

وهل ستستمر فى مهمتك مع طهطا وما موقف الإدارة تجاهك؟

موقف الإدارة هو مالي بحت وحاليا كرة القدم إمكانيات علي جميع المستويات والباقي لاتعليق والحمدلله يوجد لدي عروض من أكثر من نادي .

وماهو رأيك فى مستوى دورى القسم الثانى وماهي أهم الصعوبات بالصعيد ؟

من خلال مشاهددتي لجميع الفرق فهي فى مستوى واحد وخاصة الموسم المنتهي ولكن الفرق بين الفرق هي في الإمكانيات المالية والإدارية وتكمن الصعوبات فى الإمكانيات المالية والبنية التحتية والثقافة الرياضية والإدارية .