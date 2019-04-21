رياضة | طلعت يوسف يكشف سبب استقالته من تدريب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف يكشف سبب استقالته من تدريب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف طلعت يوسف، المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة، عن أسباب استقالته من تدريب الفريق الفيومي.

وأكد يوسف أن استقالته تعود لـ"أسباب نفسية"، لم يفصح عنها.

وأضاف في تصريحات لقناة "أون سبورت"، بثتها مساء السبت، أن الاستقالة ليست بسبب مستوى الفريق، مؤكدًا قدرته على التعامل مع اللاعبين تحت أي ظروف، لكنه فضل الرحيل عن الفريق لرؤيته أنه لا يمكنه تقديم الإضافة خلال المرحلة المقبلة.

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وتابع: "على المستوى النفسي فيه حاجات تعباني ومش هقدر أتكلم فيها، واستمراري لن يضيف للمكان".

وأكمل: "مجرد استمراري لوجود ارتباط تعاقدي وأني سأتلقى مرتبي لا أعرفها، طالما لن أمثل إضافة فلا يمكن الاستمرار"، مؤكدًا أن علاقته بمجلس إدارة جيدة للغاية و"أخوية" برئيسه محمد عبد السلام.