رياضة | هل يمنح "تكرار النتائج" لقب البريمرليج للريدز بفارق نقطتين عن السيتي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمنح "تكرار النتائج" لقب البريمرليج للريدز بفارق نقطتين عن السيتي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخطف السيتي بقيادة بيب جوارديولا صدارة البريميرليج مرة أخرى، وذلك بعد هذا الفوز والتفوق بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول صاحب المركز الثاني حاليا.

ويشهد هذا الموسم تنافس كبير بين الثنائي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتبقى 4 مباريات فقط لكل فريق خلال الموسم الحالي، وماذا لو انتهت مباريات الفريقان المتبقية بنفس نتائج الدور الأول ؟، وفيما يلي سوف نستعرض لكم مباريات الريدز والسيتي الأربعة، ونتائجها في مرحلة الإياب من البريميرليج.

- مباريات مانشستر سيتي

ينتظر فريق مانشستر سيتي أربع مباريات حاسمة هذا الموسم في البريميرليج، حيث ودع الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا في الاسبوع الماضي، مما سيجعل تركيز اللاعبين على الدوري الإنجليزي بشكل كامل، ويتبقى للسيتي مواجهات أمام أندية :-

مانشستر يونايتد (خارج ملعبه)

بيرنلي (خارج ملعبه)

ليستر سيتي (ملعب الاتحاد)

برايتون ( خارج ملعبه)

حيث نجح مانشستر سيتي في الدور الأول لتحقيق الانتصار ضد مانشستر يونايتد على ملعب الاتحاد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وفاز على فريق بيرنلي بنتيجة ثقيلة أيضا 5-0، بينما خسر أمام فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الكينج باور، وانتصر على فريق برايتون بنتيجة هدفين نظيفين.

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وفي حال تحقيق نفس نتائج الدور الأول مع مانشستر سيتي في المباريات المقبلة، فسوف ينهي الفريق البطولة هذا الموسم برصيد 95 نقطة.

- مباريات ليفربول

يسعى لاعبو ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح في تحقيق لقب البريميرليج هذا الموسم، وذلك بعد غيابه عن خزائن الفريق لسنوات عديدة، وتأهل الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بفريق بورتو البرتغالي، ويتبقى للريدز أربع مباريات أمام أندية :-

كارديف سيتي (خارج ملعبه)

هيدرسفيلد تاون (الانفيلد)

نيوكاسل ( خارج ملعبه)

ولفرهامبتون (الانفيلد)

وحقق الريدز نتائج مميزة أمام تلك الأندية في الدور الأول من البطولة الإنجليزية، حيث فاز على فريق كارديف سيتي بنتيجة 4-1 على ملعب "الانفيلد"، وانتصر أيضا على فريق هيدرسفيلد تاون بنتيجة هدف نظيف، ونجح في الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-0، وحقق انتصارا صعبا على ولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وفي حال تحقيق نفس نتائج ليفربول مع هذة الأندية في الدور الثاني وما تبقى من البطولة، فسوف ينهي أولاد المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول البطولة برصيد 97 نقطة.

فهل سيمنح تكرار نتائج الدور الأول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للريدز وبفارق نقطتين عن فريق مانشستر سيتي ؟، ام سينجح السيتي في تسجيل نتائج مميزة عن ما حققه في الدور الاول من البريميرليج.