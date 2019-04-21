رياضة | سر إصرار زيدان على التعاقد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر إصرار زيدان على التعاقد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يصر على ضم مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسباب إصرار زيدان على ضم بوجبا ترجع إلى أن الدور القيادي الذي يقوم به بوجبا في مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي بالإضافة إلى الجودة العالية التي يملكها نجم يوفنتوس السابق.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زيدان يعرف بوجبا شخصيا ولن يتسبب له في خلافات مثلما حدث مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد السابق مؤكدة أن زيدان لم يملك ذرة شك واحدة تجاه بوجبا كلاعب وقائد ذو شخصية.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا قادر على توحيد الفريق وخلق أجواء رائعة داخل صفوف الفريق مثلما يحدث في المنتخب الفرنسي ما يعجب زيدان به لذلك يصر على جلبه في الصيف لملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تناقض زيدان في آرائه حول بوجبا حول شخصيته وراتبه مع الفريق.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن زيدان يريد لاعبين متعطشين للفوز بالألقاب وهذا ما يجده في بول بوجبا الذي بالرغم من فوزه بكأس العالم إلا إنه يرغب في المزيد من الألقاب والوصول إلى أعلى المستويات على مستوى الأندية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بوجبا يرغب في التواجد في ريال مدريد في الموسم المقبل واللعب تحت قيادة زيدان.