رياضة | عاجل.. تركي أل الشيخ يعلن عن الزي الجديد لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي أل الشيخ يعلن عن الزي الجديد لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي أل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية عن الزي الجديد الذي سيلعب به فريق بيراميدز مباراته المقبلة أمام الزمالك الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري المصري

ونشر أل الشيخ صورة للزي الجديد للفريق عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلا:"الطقم الثالث الي هنلعب بيه ماتش الزمالك".

ويلتقي بيراميدز أمام الزمالك الثلاثاء المقبل على ملعب الدفاع الجوي في المباراة التي تقام بينهما ببطولة الدوري المصري في صراع قوي ومثير على صدارة المسابقة.