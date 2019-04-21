شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍ بين المسحل والخميس على اتحاد القدم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

ينتظر أن تعقد الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد القدم اجتماعها ظهر غد الإثنين في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض. وسيتخلل الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة وعلى رأسها المصادقة على تعيين أعضاء لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الانتخابية. وبرزت خلال الفترة الماضية أسماء عدة لمرشحين يعتزمون خوض الانتخابات القادمة لاتحاد القدم حال إقرارها أبرزهم محمد المسحل وأحمد الخميس.

إلى ذلك، أكدت مصادر خاصة لـ«الخليج 365» عزم بعض رؤساء أندية الدرجات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة) رفع برقية عاجلة لرئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من أجل منحهم حقهم الكامل في التصويت واختيار الرئيس القادم، كون اللائحة لا تجيز لهم جميعا التصويت، فاللائحة تنص على تصويت كافة أندية الممتاز و10 من أندية الدرجة الأولى و8 من أندية الدرجة الثانية و4 أندية من الصاعدين من الدرجة الثالثة.

ويأمل رؤساء أندية الدرجات الثلاث حل إشكالية حجب بعض أصواتهم تحقيقا للعدالة وتكريساً لمشاركتهم في صناعة المستقبل لرياضة كرة القدم.

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وينتظر أن تبرز على السطح ملفات ساخنة تخص الانتخابات يأتي في مقدمتها استمرار حجب أصوات اللجنة الأولمبية كما كان عليه موقف رئيس اللجنة السابق الأمير عبدالله بن مساعد، وذلك من أجل ترك الحرية للأندية لتحديد مصيرها وتقريره مع رئيسها المنتظر.

كما يبرز ملف المنتخبات الوطنية واحداً من أهم الملفات الحساسة التي تتطلب تسريع عملية الانتخابات، فالمنتخب الأول بلا مدرب حتى الآن، ولديه استحقاق مهم ومنتظر يتمثل في خوض منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، كما أن منتخب الشباب تنتظره مشاركة هامة في مونديال بولندا في شهر مايو.

عقبات متعددة وملفات ساخنة ستكون على طاولة الاجتماع يوم غد، يأمل معها الشارع الرياضي بأن تكون المخرجات مواكبة لما تقتضيه مصلحة الكرة السعودية خاصة بعد أن مر على رئاسة الاتحاد أكثر من 4 رؤساء في عام واحد.