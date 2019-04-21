شكرا لقرائتكم خبر عن آل سليم يقتحم تاريخ الأثقال بذهبية آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حقق الرباع السعودي البطل منصور آل سليم ثلاث ميداليات ذهبية للوطن، وذلك بعد تتويجه بطلا بالخطف والنتر والمجموع في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا، والمقامة بمدينة نينغبو الصينية كأول رباع يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار بتاريخ رفع الأثقال. حقق الرباع السعودي البطل منصور آل سليم ثلاث ميداليات ذهبية للوطن، وذلك بعد تتويجه بطلا بالخطف والنتر والمجموع في منافسات وزن 55 كجم ببطولة آسيا، والمقامة بمدينة نينغبو الصينية كأول رباع يحقق ميدالية ذهبية آسيوية للكبار بتاريخ رفع الأثقال. من جانبه، بارك رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للبطل منصور آل سليم حصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة الآسيوية، مقدماً الإنجاز هدية للوطن.



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