شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يجهز البدلاء لموقعة الزوراء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

بدأ مدرب فريق النصر فيتوريا تجهيز فريقه لموقعة الزوراء العراقي التي ستلعب في كربلاء يوم بعد غدٍ (الثلاثاء)، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بعد أن منحهم يوم إجازة عقب فوزهم على الفتح بخماسية نظيفة استعاد من خلالها صدارة الدوري ولو بشكل مؤقت لحين لعب الهلال مباراته مع التعاون الأسبوع القادم.

وعمد فيتوريا لتجهيز البدلاء الذين سيخوض بهم اللقاء، إذ من المتوقع أن يريح عدداً من العناصر الأساسية عبدالرزاق حمدالله، جوليانو، ومايكون، بجانب الظهيرين عبدالرحمن العبيد، وسلطان الغنام لتجهيزهم لمباراة الاتحاد (السبت القادم) في دور نصف نهائي كأس الملك.

إلى ذلك، كشفت الفحوصات الطبية سلامة المحور عبدالله الخيبري الذي غادر الشوط الثاني من لقاء الفتح متأثراً من إصابته، وسيفقد فيتوريا في المباراة اللاعب الشاب فهد الجميعة الموقوف بسبب تراكم الكروت، ومن المتوقع أن يعوضه يحيى الشهري، وسيغادر الفريق غداً (الثلاثاء) للعراق على متن طائرة خاصة، فيما سيعود بعد المباراة مباشرة، وسيدخل العالمي المباراة بفرصة الفوز لإحياء آماله بالمنافسة على بطاقة التأهل خصوصاً بعد فوزه بمباراة الذهاب بـ4 أهداف مقابل هدف على الفريق ذاته قبل أسبوعين على استاد الملك فهد الدولي، وأي نتيجة أخرى غير الفوز تعني احتمالية مغادرة الفريق البطولة بنسبة كبيرة، وسيحاول فيتوريا الخروج بأقل الخسائر على أمل المواصلة بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل من دور المجموعات.