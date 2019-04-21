حمدالله يقترب من البرق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

واصل مهاجم النصر الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله كسر الأرقام القياسية بعد أن سجل هدفين في مرمى فريق الفتح، ليثبت قدميه في صدارة قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 29 هدفا، بفارق 10 أهداف عن الوصيف مهاجم الهلال الفرنسي غوميز، ومهاجم التعاون الكاميروني تاوامبا اللذين سجل كل منهما 19 هدفا. وقادت مباراة الفتح حمدالله لاعتلاء صدارة صناع الأهداف بالدوري بعد صناعته 3 أهداف، إلى جانب تسجيله هدفين، ليصل عدد تمريراته الحاسمة 9، معتليا فيها صدارة صناع الأهداف بالدوري، ويصبح ثاني لاعب بالدوري هذا العام يسهم في 5 أهداف في مباراة واحدة بعد مهاجم الأهلي من الرأس الأخضر ديجانيني.

وتمكن حمدالله من كسر الرقم القياسي لأكثر لاعب سجل أهدافا في دوري المحترفين بعد أن فض الشراكة مع مهاجم الأهلي عمر السومة صاحب الرقم القياسي السابق بتسجيله 27 هدفا في موسم 2015/2016.

واقترب حمدالله من كسر الرقم المسجل باسم مهاجم الهلال السابق البرازيلي ويسلي لوبيز، الذي سجل في 11 مباراة متتالية بالدوري في موسم 2012-2013، إذ نجح الهداف المغربي في معادلة رقم لوبيز، بتسجيل هدفين في مرمى الفتح.

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ويحتاج حمدالله لهدف واحد في اللقاء القادم للفريق أمام الحزم في الرس، يوم السبت 11 مايو القادم، ليتوج موسمه الرائع مع النصر برقم قياسي جديد.

هدفا حمدالله في مرمى الفتح حملا مفارقة غريبة، هي أن الهدفين جاءا في مرمى الفريق الوحيد الذي عجز ويسلي لوبيز عن هز شباكه في موسم 2012-2013.

يشار إلى أن حمدالله يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، وهو ثاني أعلى رصيد حتى الآن في تاريخ المسابقة، ويحتاج اللاعب المغربي إلى 4 أهداف فقط ليعادل رقما أسطوريا آخر لحمزة إدريس في موسم 2000، بعد تسجيله 33 هدفا، وهو رقم بقي صامدا 19 عاما حتى الآن.