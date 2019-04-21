شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يطالب لاعبيه بنسيان «العربية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

طالب رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل لاعبي فريقه بنسيان خسارة كأس زايد للأندية العربية للأبطال، من أمام فريق النجم الساحلي التونسي، والتركيز على ما تبقى من البطولات المحلية والآسيوية، مجدداً ثقته بلاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الانتصارات في المباريات الثلاث التي سيخوضها الفريق في أقل من أسبوع على الصعيدين الآسيوي والمحلي.

من جانب آخر، بدأ المدرب زوران مساء أمس، بتجهيز الفريق لتلك المواجهات الثلاث الهامة، والتي ستكون بدايتها أمام فريق الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات الآسيوية بعد غدٍ (الثلاثاء) في الإمارات، إذ سيسعى الفريق الهلالي إلى رد اعتباره بعد أن خسر لقاء الذهاب، والمحافظة على صدارة المجموعة آسيويا، إلى جانب التحضير لمباراتي التعاون محليا في الرياض الأولى يوم (الجمعة) القادمة في دور نصف نهائي كأس الملك، والثانية يوم (الاثنين) 29 من شهر أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعمل المدرب زوران خلال هذه المباريات على تجنيب لاعبيه الإرهاق وتطبيق عملية تدوير اللاعبين قدر الإمكان بما يسهم في تحقيق الانتصارات للفريق الهلالي، وتقرر مغادرة بعثة الفريق الهلالي إلى مدينة دبي الإماراتية اليوم (الأحد) استعدادا لمواجهة الاستقلال الإيراني في البطولة الآسيوية.