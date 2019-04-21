شكرا لقرائتكم خبر عن سلة أحد ترفرف عاليا بـ 48 بطولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

لم يكن الفوز الأحدي في بطولة الدوري مستغربا في نهائي بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة التي اختتمت أخيرا على صالة نادي الفتح في الأحساء، خصوصا أن الفريق يعد عراب السلة السعودية والبطولة الأخيرة تؤكد شموخ سلة (الحقيقة) التي أكدت أنها فارسة تلك اللعبة وأجبرت جميع المتابعين والمحبين على التصفيق والتشجيع لهذا الفريق الذي نجح على مدار أكثر من (40) عاما في تحقيق (48) بطولة منها (19) بطولة للدوري و(17) بطولة للكأس خلال البطولات الخليجية والبطولات التي استحدثت من قبل اتحاد السلة. ويستمر نبض البطولات جيلا بعد جيل رغم كل الظروف لأن هناك خلف الفريق جماهير عاشقة تقطع المسافات الطويلة من أجل دعم الفريق بقيادة (عويضين وموسى).

ورغم النقص الذي خلفه غياب وانتقال بعض نجوم الفريق، حافظ أحد على اللقب واستحوذ على جميع بطولات السلة طيلة موسمين ولم يترك مجالا للأندية الأخرى حصد أي بطولة. ولم يتأثر الفريق بانتقال (أيوب) لنادي النصر، والذي كان يمثل عامود رئيسي، وكذلك غياب كابتن الفريق محمد أبو جبل بسبب الإصابة ولم يتأثر الفريق. ويقف خلف الفريق مدرب وطني يملك فكرا تدريبيا عاليا اسمه (عبدالرحيم لال)، ومن لا يعرفه وهو الذي ارتبطت سلة أحد باسمه خلال فترة طويلة (لاعبا ومدربا) ومساعده الأسطورة (محسن خلف) الذي مازال حاضرا ولم يترك سلة الحقيقة.

Advertisements

وبعد أن أخفق فريق القدم في البقاء في دوري المحترفين، جاءت بطولات السلة لتكون البلسم الحقيقي لتلك الجماهير العاشقة للكيان. وجاء مشوار أحد في تحقيق البطولة بعد تصدره للدوري في المرحلة الأولى ويلعب مع النصر في دور نصف نهائي (البلايا وف) ويفوز في المباريات ويتأهل إلى النهائي ويلعب مع الفتح مباراتين في النهائي ويفوز ويكسب النهائي ولم يعط فرصة في اللجوء إلى مباراة فاصلة، فنظام البلاي أوف يتمثل بالفوز في مباراتين من 3 مباريات.

وكان هناك دور كبير لمجلس الإدارة برئاسة سعود الحربي التي صرفت أكثر من مليوني ريال من أجل استمرارية ودعم الفريق خلال هذا الموسم وهو الدعم الأعلي في تاريخ سلة أحد، إذ منحت للأجهزة الإدارية والفنية رواتب ومكافآت وحوافز ساهمت في استمرار تحقيق تلك الإنجازات، إضافة إلى جهاز إداري بقيادة أحمد رباح الأحمدي والإداريين عبدالله الأمين وبدر القبلي ونادر المصري.

ولا ينسى نجوم الفريق بقيادة المحترف الأمريكي (شاني) الذي كان له دور كبير في تحقيق البطولة إضافة إلى اللاعب موسى عبدالعليم وكان معدل تسجليهم (30) نقطة، ووفق المدرب عبدالرحيم لال في التعاقد معهم، إضافة إلى ثلاثي المنتخب فهد السالك وناصر أبو جلاس وأحمد المختار (شلبي) وقائد الفريق محمد أبو جبل كان لهم دور كبير في تحقيق تلك الإنجازات إضافة إلى اللاعبين عبدالعزيز العلاوي ورشاد وأنور بلال ومحمد حمزة.