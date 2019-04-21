شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المؤسس.. إنجازات من ذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

سجلت جامعة الملك عبدالعزيز إنجازا جديدا لرياضة الوطن في البطولة الثامنة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي والتي احتضنتها دولة الكويت الشقيقة أخيرا، إذ حلت جامعة المؤسس في المرتبة الثانية بـ 15 ميدالية ملونة، عشر منها تحققت عن طريق لعبة السباحة، 6 ذهبيات جاءت عن طريق اللاعبين عمار ياسر "ذهبيتين في سباق الـ 50 والـ 100 متر ظهر"، ومحمد معتوق نوار "ذهبيتين في سباق الـ 50 والـ 100 متر صدر"، ومحمد أحمد مدخلي في سباق اختراق الضاحية، وعبدالرحمن هاني الجهني في التنس الأرضي ، و5 فضيات حققها اللاعبون أحمد يوسف العباد "فضيتين في سباق الـ 50 مترا حرة والـ 100 متر صدر"، وفريق التتابع للسباحة "فضيتين" في سباق 4 × 100 متر حرة عن بواسطة عبدالرحمن السعيد، وبراء قرع، ومحمد الموسى، ومحمد الأحمد، وفي سباق 4 × 100 متر متنوع عن طريق محمد نوار، وعمار آل أحميد، ومهدي البقشي، وأحمد العباد، والعداء نسيم عبدالله الرهوي في سباق الـ 400 متر، وجاءت الميداليات البرونزية الأربع عن طريق مهدي سعدي البقشي في سباق الـ 100 متر فراشة، ومحمد علي الأحمد في سباق الـ 100 متر حرة، والعداء نسيم عبدالله الرهوي في سباق الـ 200 متر.

من جانبه، هنأ مدير بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، الطلاب الفائزين بالميداليات والمراكز المتقدمة في البطولة، مشيدا بالإنجاز الذي يعكس مدى الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها الطالب الرياضي، مقدماً شكره لرئيس الوفد المشارك في البطولة الدكتور مسعود القحطاني عميد شؤون الطلاب، ووكيل العمادة للأنشطة الرياضية الدكتور شادي زكائي، والأجهزة الفنية والإدارية على جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية.

وبدروه، ثمن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود القحطاني، الدعم والمتابعة اللذين يحظى بهما طلاب جامعة الملك عبدالعزيز بشكل عام والرياضيون على وجه الخصوص، من قبل مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم الحياني، واللذين أثمرا العديد من الإنجازات في جميع المشاركات الإقليمية والمحلية التي تشارك فيها منتخبات الجامعة، مقدما شكره للطلاب المتفوقين والأجهزة الفنية والإدارية على المجهودات التي بذلوها طوال الفترة الماضية والتي تكللت بهذا الإنجاز الفريد.

وكشف إداري منتخب السباحة محمد عثمان، سر تفوق جامعة المؤسس في لعبة السباحة، وقال: «منذ البطولة الأولى وجامعة المؤسس تتفوق في لعبة السباحة على مستوى الخليج والإنجاز امتداد لإنجازات سابقة»، مؤكدا أن الجامعة لديها الكثير في البطولات القادمة، كما أكد المدير الفني للعبة السباحة مصطفى محمد اليوسف، أن الإنجاز يجير للجميع وخصوصا السباحين الذين بذلوا مجهودات كبيرة خلال التدريبات طوال الفترة التي سبقت المشاركة بالبطولة، مشيدا بالروح العالية التي ظهروا بها طوال مشاركتهم والتي أثمرت هذا الإنجاز الغالي والذي يسجل باسم الوطن.